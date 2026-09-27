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Rakernas KORMI 2026 Menetapkan Sulawesi Tengah Tuan Rumah FORNAS IX 2027

Rakernas KORMI 2026 Menetapkan Sulawesi Tengah Tuan Rumah FORNAS IX 2027
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Ketua Umum KORMI Adil Hakim saat memimpin Rakernas KORMI 2026 di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Sabtu (26/9). Foto: Dokumentasi KORMI

jpnn.com - Rapat kerja nasional (Rakernas) KORMI Nasional 2026 menetapkan Sulawesi Tengah sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) IX pada 2027 mendatang.

Ketua Umum KORMI Adil Hakim mengungkapkan bahwa pihaknya memilih Sulteng sebagai tuan rumah dengan berbagai pertimbangan.

KORMI Nasional ingin memberikan kesempatan kepada beberapa daerah menggelar FORNAS setelah sukses pada edisi 2025 di Nusa Tenggara Barat.

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Dari ajang FORNAS diharapkan ke depannya juga bisa meningkatkan roda perekonomian yang ada di daerah tersebut.

“Esensi kami adalah membuat masyarakat itu bergerak aktif, untuk bergabung ke dalam unsur-unsur organisasi olahraga masyarakat seperti INORGA, dan juga kegiatan-kegiatan KORMI yang ada di daerah, di provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Adil.

“Gerakan kami adalah selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat. Jadi, kegiatan itu selalu ada. Di daerah, INORGA-INORGA selalu melakukan kegiatan,” imbuhnya.

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Ketua KORMI Sulawesi Tengah Syaifullah Djafar menyampaikan terima kasih kepada pengurus KORMI nasional yang telah mempercayakan daerahnya sebagai tuan rumah Fornas.

Alumni Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin itu siap menjadikan daerahnya sebagai tuan rumah yang baik dan meninggalkan kesan positif.

Sulawesi Tengah ditunjuk sebagai tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) IX pada 2027 mendatang dalam rakernas KORMI Nasional, Sabtu (26/9)

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