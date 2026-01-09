Rakernas PDIP Dihiasi Maskot Banteng, Namanya Akan Diumumkan di HUT ke-53 Partai

jpnn.com, JAKARTA - Maskot Banteng hasil sayembara internal menghiasi arena Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan (PDIP) di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta. Nama resmi maskot tersebut akan diumumkan pada Sabtu (10/1), bertepatan dengan puncak perayaan HUT partai.

Maskot tersebut terpantau di lokasi pada Jumat (9/1) mengenakan jaket merah, celana hitam, dan sepatu putih dengan garis merah. Maskot ini merupakan pemenang sayembara yang digelar partai selama tiga bulan, dari Oktober hingga Desember 2025.

Putra Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang juga Ketua Bidang Ekonomi Kreatif DPP PDIP, M. Prananda Prabowo, turut meninjau kehadiran maskot tersebut di arena. "Besok di perayaan HUT ke-53 PDI Perjuangan, nama maskot Banteng dari hasil sayembara ini akan resmi diumumkan," kata Prananda Prabowo.

Ketua Koordinator Media Pintar Perjuangan (MPP) PDIP, Henky, menegaskan bahwa kehadiran maskot ini bukan sekadar simbol visual. "Maskot Banteng bukan hanya simbol. Ia adalah energi. Energi yang tumbuh dari rakyat, untuk rakyat. Nama maskot akan diumumkan besok saat perayaan HUT ke-53 PDIP," kata Henky.

Ia menjelaskan bahwa energi tersebut merepresentasikan semangat gotong royong dan kolaborasi yang inklusif. "Dari inovasi, muncul semangat kreatif. Gerakan ini juga inklusif, terbuka untuk semua, tanpa batas usia, profesi, atau latar belakang. Inilah movement, pergerakan rakyat yang nyata," ujarnya.

Selain maskot Banteng, arena juga menampilkan maskot Media Pintar Perjuangan (MPP) bernama Pagor, yang merupakan singkatan dari Pasar Gotong Royong. Prananda Prabowo pun berpose bersama kedua maskot tersebut seusai meninjau persiapan rakernas. (tan/jpnn)