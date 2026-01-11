menu
Rakernas PDIP: Megawati Foto Bareng Wartawan, Lalu Dapat Kecupan dari Dua Anaknya
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama anaknya, M. Prananda Prabowo dan Puan Maharani di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima kecupan dari kedua buah hatinya, M. Prananda Prabowo dan Puan Maharani setelah pelaksanaan Rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta, Minggu (11/1).

Dalam dokumentasi acara, Megawati tampak berdiri di tengah dengan mengenakan busana merah khas partai. 

Nanan sapaan Prananda Prabowo dan Puan terlihat mencium pipi Megawati dari sisi kanan dan kiri secara bersamaan.

Megawati terlihat tersenyum ketika menerima kecupan dua anaknya yang juga berstatus Ketua DPP PDIP.

Adapun, momen Megawati dikecup dua anaknya setelah Presiden kelima RI itu berfoto bersama dengan awak media dan tim komunikasi politik PDIP.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bertindak langsung sebagai pengarah gaya ketika Megawati berfoto bersama wartawan dan tim komunikasi.

Diketahui, PDIP mengusung tema Satyam Eva Jayate, dengan subtema Di Sanalah Aku Berdiri, Untuk Selama-lamanya dalam Rakernas yang dilaksanakan dari 10-12 Januari 2026.

Adapun, Satyam Eva Jayate adalah slogan berbahasa Sanskerta yang artinya "Kebenaran akan Menang".

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terlihat tersenyum ketika menerima kecupan dua anaknya, M. Prananda Prabowo dan Puan Maharani.

