jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Hotel Grand Mercure, Jakarta, melaksanakan Rakernas dari 20-22 November 2026 yang menghadirkan seluruh pengurus parpol dari tingkat pusat dan provinsi.

Presiden PKS Al Muzammil Yusuf (AMY) menyebut Rakernas kali ini menjadi ajang konsolidasi struktural demi menguatkan pengurus partai memberikan layanan ke rakyat.

Hal demikian dikatakan dia dalam konferensi pers sebelum pelaksanaan Rakernas di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Jumat (20/11).

"Rakernas ini ajang konsolidasi struktural pengurus, kader, dan pejabat publik seluruh Indonesia, mengokohkan pelayanan dan pembelaan kepada masyarakat," kata dia, Jumat.

Dia menyebutkan Rakernas PKS ini membawa semangat siratalmustakim seperti pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto saat berpidato di acara NasDem dan Muhammadiyah.

"Saya kira ini bagi kami, apa yang disampaikan Pak Prabowo ini memuat nilai religius bangsa. Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila," kata AMY.

Dia mengatakan nilai siratalmustakim menjadi semangat Rakernas PKS karena memadukan cita-cita pendiri bangsa seperti tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

"Jadi, kalimat Siratalmustakim ini bagi kami sebagai kompas moral dan upaya percepatan mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera," lanjutnya.