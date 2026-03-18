Rakhano Hidupkan Lagi Ruang Rindu Milik Letto

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rakhano baru saja merilis versi remake lagu yang berjudul Ruang Rindu.

Ruang Rindu merupakan lagu ikonik milik Letto yang pernah menjadi soundtrack emosional bagi banyak pendengar di Indonesia.

Di fase karier saat ini, Rakhano merasa lagu itu memiliki momentum yang tepat untuk diperkenalkan kembali ke generasi baru.

Keputusan tersebut berawal dari respons luar biasa atas cover ‘Ruang Rindu’ yang sempat diunggah di TikTok. Video masuk FYP dan meraih engagement tinggi, sekaligus mendorong pertumbuhan yang signifikan di media sosial.

“Hasil cover Ruang Rindu aku di TikTok benar-benar di luar ekspektasi. Engagement besar banget dan banyak yang comment untuk minta lagu ini dirilis full di semua platform,” ungkap Rakhano.

Bagi Rakhano, lagu Ruang Rindu sebenarnya bukan hanya sekadar nostalgia semata.

Dia justru melihat banyak pendengar muda yang mulai asing dengan Ruang Rindu.

"Aku tuh ingin orang-orang bisa merasakan lagi yang namanya nostalgia. Rindu itu enggak harus soal seseorang, bisa juga tentang tempat, momen, bahkan hal-hal kecil yang punya arti,” jelasnya.