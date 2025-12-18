menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Rakit Tambang Emas Ilegal di Kuansing Dibakar Tim Gabungan, Lihat

Rakit Tambang Emas Ilegal di Kuansing Dibakar Tim Gabungan, Lihat

Rakit Tambang Emas Ilegal di Kuansing Dibakar Tim Gabungan, Lihat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sejumlah rakit PETI di Kuantan Tengah, Kuansing, Provinsi Riau dibakar oleh tim gabungan Kepolisian TNI dan Satpol PP. ANTARA/HO-Polres Kuansing.

jpnn.com - Tim gabungan dari Polri, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja membakar 48 rakit yang digunakan pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI).

Lokasi yang menjadi di areal kebun karet Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah milik Pemerintah Kabupaten Kuansing Singingi, Provinsi Riau.

Kapolsek Kuantan Tengah AKP Linter Sihaloho mengatakan penindakan ini dilakukan sebagai komitmen kepolisian merespons cepat setiap laporan masyarakat terkait penambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan.

Baca Juga:

"Langkah tegas ini diambil setelah aparat menerima laporan dan mencermati media sosial mengenai dugaan aktivitas penambangan ilegal di kawasan aset pemerintah daerah,”' kata dia, Kamis (18/12/2025).

Tim gabungan dibentuk dan diterjunkan ke lokasi sekaligus melakukan penertiban tambang emas ilegal pada Rabu (17/12).

Hasil penyisiran di lokasi, petugas menemukan puluhan rakit PETI berada di area perkebunan karet.

Baca Juga:

Akan tetapi seluruh peralatan itu sudah tidak beroperasi dan ditinggalkan para pemiliknya.

Untuk mencegah aktivitas serupa kembali terjadi, aparat gabungan langsung memusnahkan rakit dan peralatan PETI dengan cara dirusak dan dibakar di lokasi.

Rakit tambang emas ilegal atau PETI di Kuansing dibakar tim gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP. Namun, tidak satu pun pelaku yang tertangkap.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI