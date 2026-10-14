menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Rakornas 2026, Baznas Pasang Target Zakat Nasional Rp 70 Triliun

Rakornas 2026, Baznas Pasang Target Zakat Nasional Rp 70 Triliun

Rakornas 2026, Baznas Pasang Target Zakat Nasional Rp 70 Triliun
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Baznas menargetkan pengumpulan zakat nasional Rp70 triliun pada 2027 untuk memperluas manfaat bagi umat. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menargetkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) secara nasional mencapai Rp70 triliun pada 2027.

Target tersebut mencakup Baznas pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia.

Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid menyampaikan target tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas 2026 bertema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak” di Jakarta, 13–15 Oktober 2026.

Baca Juga:

Sodik mengatakan, target pengumpulan ZIS-DSKL tersebut mengacu pada Rencana Strategis Baznas 2026–2031.

Peningkatan penghimpunan dana diharapkan dapat memperluas manfaat zakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Sesuai Rencana Strategis Baznas 2026 hingga 2031, pada tahun 2027 kami menargetkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara nasional sebesar Rp70 triliun,” ujar Sodik.

Baca Juga:

Menurut dia, pencapaian target tersebut membutuhkan sinergi seluruh Baznas daerah, dukungan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta LAZ sebagai mitra pengelola zakat.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat penghimpunan sekaligus memastikan penyaluran dana memberikan dampak yang lebih luas.

Baznas menargetkan pengumpulan zakat nasional Rp 70 triliun pada 2027 untuk memperluas manfaat bagi umat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI