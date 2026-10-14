Rakornas 2026, Baznas Pasang Target Zakat Nasional Rp 70 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menargetkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) secara nasional mencapai Rp70 triliun pada 2027.

Target tersebut mencakup Baznas pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia.

Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid menyampaikan target tersebut dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas 2026 bertema “Konsolidasi Zakat Indonesia yang Produktif dan Berdampak” di Jakarta, 13–15 Oktober 2026.

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Sodik mengatakan, target pengumpulan ZIS-DSKL tersebut mengacu pada Rencana Strategis Baznas 2026–2031.

Peningkatan penghimpunan dana diharapkan dapat memperluas manfaat zakat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Sesuai Rencana Strategis Baznas 2026 hingga 2031, pada tahun 2027 kami menargetkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara nasional sebesar Rp70 triliun,” ujar Sodik.

Menurut dia, pencapaian target tersebut membutuhkan sinergi seluruh Baznas daerah, dukungan pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta LAZ sebagai mitra pengelola zakat.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat penghimpunan sekaligus memastikan penyaluran dana memberikan dampak yang lebih luas.