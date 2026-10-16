Rakornas BAZNAS 2026 Hasilkan 10 Resolusi Jihad Zakat, Target Rp 70 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menetapkan 10 Resolusi Jihad Zakat untuk memperkuat pengelolaan zakat nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Resolusi tersebut dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas 2026 yang berlangsung pada 13–15 Agustus 2026 di Jakarta, dengan target pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya mencapai Rp70 triliun pada 2027.

Pembacaan sepuluh resolusi tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran buku Rencana Strategis Baznas 2026–2031.

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Ketua Baznas Sodik Mudjahid menegaskan, seluruh resolusi harus diwujudkan melalui program nyata di daerah, bukan sekadar menjadi kesepakatan.

Menurutnya, pengelolaan zakat perlu diarahkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui pendistribusian dan pemberdayaan dana umat.

“Selama tiga hari, kami telah berkumpul, berdiskusi, menyampaikan berbagai pandangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengelolaan zakat nasional. Mari laksanakan Resolusi Jihad Zakat sebagai sebuah pendakian untuk memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, memobilisasi zakat, infak, dan sedekah sebanyak-banyaknya, serta mendistribusikannya secara tepat waktu dan tepat jumlah,” ujar Sodik.

Sementara itu, Saidah Sakwan mengatakan, 10 resolusi tersebut meneguhkan komitmen bersama untuk menjadikan zakat sebagai instrumen pembangunan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan solidaritas kemanusiaan.

Selain mengejar target pengumpulan Rp70 triliun pada 2027, Baznas berkomitmen mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk menjangkau 48 juta mustahik dan penerima manfaat, serta mendukung pengentasan kemiskinan terhadap 601 ribu mustahik atau setara 2,41 juta jiwa penerima manfaat pada tahun yang sama.