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Rakornas di Bali, SP Pegadaian Tegaskan Komitmen Dukung Visi 2030

Rakornas di Bali, SP Pegadaian Tegaskan Komitmen Dukung Visi 2030
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Ketua Umum SP Pegadaian Mufri Yandi dan Direktur Human Capital PT Pegadaian Tribuana Tunggadewi. Foto: SP Pegadaian

jpnn.com - Serikat Pekerja (SP) Pegadaian sukses menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 28–31 Oktober 2026 di Platinum Hotel Jimbaran, Bali.

Forum yang dihadiri perwakilan anggota SP Pegadaian dari seluruh Indonesia itu menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menyelaraskan langkah, serta merumuskan kontribusi nyata pekerja dalam mendukung transformasi dan pertumbuhan berkelanjutan PT Pegadaian.

Rakornas 2026 yang mengusung tema "Solid Berkontribusi, Tangguh Berkapabilitas, Serikat Pekerja Berdaya, Pegadaian Jaya, Karyawan Sejahtera" menegaskan komitmen SP Pegadaian untuk terus berkembang menjadi organisasi pekerja yang adaptif, progresif, dan berdaya saing, sekaligus menjadi mitra strategis manajemen dalam mewujudkan visi besar perusahaan.

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Di tengah dinamika industri jasa keuangan, perkembangan teknologi, serta transformasi ekosistem BUMN di bawah Danantara, SP Pegadaian memandang bahwa penguatan kompetensi, profesionalisme, dan produktivitas pekerja merupakan fondasi penting bagi keberlanjutan bisnis perusahaan.

Ketua Umum SP Pegadaian Mufri Yandi menyampaikan peran serikat pekerja harus terus berkembang sejalan dengan tantangan dan kebutuhan perusahaan.

Mufri menyebut serikat pekerja tidak cukup hanya solid dalam memperjuangkan aspirasi anggotanya, tetapi juga harus memiliki kapabilitas untuk berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan.

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"Soliditas harus diterjemahkan menjadi kolaborasi, sementara kapabilitas harus diwujudkan melalui peningkatan produktivitas, profesionalisme, dan daya saing pekerja," ujar Mufri melalui keterangan tertulis, Minggu (1/11/2026).

Dia juga menekankan bahwa pertumbuhan perusahaan dan kesejahteraan pekerja merupakan dua tujuan yang saling berkaitan dan harus berjalan beriringan.

Serikat Pekerja (SP) Pegadaian sukses menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 28–31 Oktober 2026 di Platinum Hotel Jimbaran, Bali.

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