Rakornas PPP Tegaskan Dukungan Kebijakan Presiden Jalankan Pasal 33 & 34 UUD 1945

jpnn.com, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam nasional, serta mewujudkan kemakmuran rakyat.

Dukungan tersebut menjadi salah satu kesimpulan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP yang diikuti oleh Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Wasekjen Jabbar Idris, Bendahara Umum Imam Fauzan Amir Uskara, jajaran Mahkamah Partai, perwakilan P3MUDA, serta perwakilan Ketua dan Sekretaris dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP se-Indonesia. Rakornas dilaksanakan secara daring melalui Zoom pada Selasa (27/10).

Kesimpulan rakornas dibacakan oleh pimpinan sidang, Imam Fauzan Amir Uskara. Fauzan menegaskan PPP memandang pelaksanaan amanat konstitusi harus menjadi pijakan utama dalam pengelolaan perekonomian dan sumber daya alam Indonesia.

“PPP mendukung kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 guna menjaga kedaulatan ekonomi dan sumber daya alam nasional demi kemakmuran rakyat, serta melindungi kepentingan nasional dari intervensi asing dan praktik oligarki yang merugikan bangsa,” ujar Fauzan.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam dan sektor-sektor strategis nasional harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Kekayaan alam Indonesia, kata dia, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

“Pengelolaan sumber daya alam dan kekuatan ekonomi strategis harus menempatkan kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama. Kedaulatan ekonomi merupakan bagian penting dari upaya membangun Indonesia yang mandiri,” jelasnya.

Sementara itu, Pasal 34 UUD 1945 menjadi landasan penting bagi negara untuk memastikan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan pelayanan umum yang layak bagi masyarakat.

“Pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Negara harus hadir memastikan pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan kekayaan nasional memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.