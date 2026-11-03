Rakornas SP Pegadaian 2026: Perkuat Soliditas, Kapabilitas & Sinergi Strategis Menuju 2030

jpnn.com, JIMBARAN - PT Pegadaian (Persero) bersama Serikat Pekerja (SP) Pegadaian menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) SP Pegadaian Tahun 2026, pada 28–31 Oktober 2026 di Platinum Hotel Jimbaran, Bali.

Mengusung tema 'Solid Berkontribusi, Tangguh Berkapabilitas, Serikat Pekerja Berdaya, Pegadaian Jaya, Karyawan Sejahtera', forum ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan kapabilitas pekerja, serta mengukuhkan sinergi antara manajemen dan karyawan dalam mengawal transformasi perusahaan menuju Pegadaian 2030.

Rangkaian kegiatan Rakornas SP Pegadaian 2026 dibuka oleh Wakil Direktur Utama PT Pegadaian (Persero), Budi Wahju Soesilo.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran manajemen serta perwakilan pengurus dan anggota SP Pegadaian dari seluruh Indonesia untuk membahas agenda-agenda strategis, mulai dari penguatan hubungan industrial yang harmonis, peningkatan produktivitas pekerja, hingga keberlanjutan kesejahteraan karyawan.

Ketua Umum SP Pegadaian, Mufri Yandi menegaskan Serikat Pekerja tidak hanya berperan sebagai wadah penyalur aspirasi anggota, tetapi juga mitra strategis yang memiliki tanggung jawab penuh dalam mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan.

"Serikat Pekerja tidak cukup hanya solid dalam memperjuangkan aspirasi anggotanya, tetapi juga harus memiliki kapabilitas untuk berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Soliditas harus diterjemahkan menjadi kolaborasi, sementara kapabilitas diwujudkan melalui peningkatan produktivitas, profesionalisme, dan daya saing pekerja," ujar Mufri.

Mufri menambahkan, kesejahteraan pekerja dan kemajuan perusahaan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan harus berjalan beriringan.

Dia juga menyoroti pentingnya komitmen bersama dalam menjalankan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).