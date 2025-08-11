Rakorwil PKB Kalsel, Cucun Tekankan Soliditas, Kaderisasi dan Networking

jpnn.com, BANJARMASIN - Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Kalimantan Selatan, Cucun Ahmad Syamsurijal, menekankan pentingnya soliditas dan sikap kompetitif antarpengurus dan kader di seluruh tingkatan.

Menurutnya, itu sebagai fondasi utama dalam menghadapi berbagai agenda politik ke depan, terutama untuk meraih kemenangan PKB pada Pemilu 2029.

Hal ini disampaikan Cucun dalam rapat konsolidasi wilayah yang digelar di Banjarmasin, Senin (11/8).

“PKB Kalimantan Selatan harus menjadi barisan yang rapi dan kuat. Pengurus dan kader tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus solid dan kompetitif. Pengurus hidup membesarkan partai kalau tidak solid dan kompetitif percuma,” kata Cucun

Selain penekanan pada soliditas, Cucun juga mengingatkan seluruh pengurus dan kader agar terus membesarkan PKB, baik melalui kerja-kerja nyata di tengah masyarakat maupun perluasan jejaring di semua lini.

“Semuanya harus hadir, menyapa rakyat, mendengar suara mereka, dan memperjuangkannya. PKB bukan sekadar partai politik, tetapi jalan pengabdian. Maka tugasnya adalah membesarkan PKB sebagai kendaraan politik umat dan rakyat,” tegasnya.

Wakil Ketua DPR RI itu juga menggarisbawahi pentingnya meneguhkan nilai-nilai politik rahmatan lil alamin, yaitu politik yang membawa kedamaian, keadilan, dan keberpihakan kepada semua golongan tanpa memandang latar belakang.

“PKB lahir dari rahim pesantren. Sudah seharusnya kita membawa nilai-nilai Islam yang sejuk, inklusif, dan membawa rahmat bagi semua. Inilah politik rahmatan lil alamin yang menjadi karakter dasar perjuangan,” tambahnya.