Rakorwil PSI Bengkulu: Kaesang Tegaskan Gajah Tidak Boleh Kalah
jpnn.com, BENGKULU - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI dan melantik ketua DPW, DPD dan DPC PSI provinsi Bengkulu, Jumat (17/7).
Dalam arahannya Kaesang memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh kader dan pengurus PSI Provinsi Bengkulu dalam membangun organisasi di daerah.
"Jadi saya rasa di Provinsi Bengkulu Insyaallah PSI bisa jadi pemenang. Masa gajah kalah sama yang lain?” ucap Kaesang.
Kaesang juga meminta kader tetap bekerja keras untuk memastikan kemenangan pada Pemilu 2029.
"Kita tetap perlu melakukan kerja politik dalam 2-3 tahun ini,” tegas Kaesang.
Kaesang menegaskan kekuatan struktur partai merupakan fondasi utama untuk memenangkan kepercayaan masyarakat dan menghadapi berbagai agenda politik ke depan.
“Karena itu seluruh pengurus harus segera memperluas pembentukan kepengurusan hingga tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) di desa dan kelurahan, bahkan membentuk koordinator hingga tingkat Rukun Tetangga (RT),” kata Kaesang.
Kaesang mengingatkan agar seluruh jajaran partai tidak cepat berpuas diri dan terus memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat paling bawah sebagai persiapan menghadapi verifikasi faktual serta Pemilu 2029 yang akan datang.
Dalam arahannya Kaesang memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh kader dan pengurus PSI Provinsi Bengkulu dalam membangun organisasi di daerah
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