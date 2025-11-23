Rakorwil PSI di Babel, Raja Juli Ajak Kader Meniru Karakter Kepemimpinan Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (Sekjen PSI) Raja Juli Antoni mengajak rekan separtainya meneladani Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Raja Juli, Jokowi merupakan sosok negarawan terbuka terhadap siapa pun meskipun terhadap figur yang berseberangan secara pandangan politik.

"Dia sangat welcome menerima masyarakat, menerima tokoh-tokoh yang berseberangan dengan beliau," kata Raja Juli dalam pidatonya di Rakorwil PSI Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (22/11).

Dia mengatakan bahwa Jokowi sosok yang santun, ramah, dan merakyat, sehingga pantas dijadikan teladan oleh kader PSI.

"Jokowi sosok pribadi yang tegas namun tetap santun dan santuy. Hampir tidak pernah terjadi Pak Presiden Joko Widodo itu mempunyai musuh. Dia sangat friendly," kata pria yang kini menjabat menteri kehutanan itu.

Namun, kata Raja Juli, Jokowi tetap memiliki keberanian dan kekuatan mengambil keputusan meskipun punya sifat santun dan ramah. Oleh karena itu, Raja Juli meminta seluruh kader PSI di Kepulauan Bangka Belitung menumbuhkan karakter kepemimpinan ala Jokowi.

“Jadilah politikus selayaknya Pak Jokowi. Lahirkanlah Jokowi-Jokowi muda di seluruh Bangka Belitung, yang merakyat, yang sederhana, yang mampu mengetuk pintu hati masyarakat,” ujar Raja Juli.

Dia merasa yakin PSI bakal membuat capaian besar pada Pemilu 2029 dengan menerapkan politik santun, kerja nyata, dan merakyat seperti dicontohkan Jokowi.