JPNN.com » Politik » Parpol » Rakorwil PSI Papua Barat Daya: Ini Instruksi Kaesang untuk Semua Kader

Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) serta pelantikan Pengurus DPW PSI Papua Barat Daya yang digelar di Sorong, Selasa (5/5/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, SORONG - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) serta pelantikan Pengurus DPW PSI Papua Barat Daya yang digelar di Sorong, Selasa (5/5).

Kaesang mengajak seluruh kader PSI Papua Barat Daya untuk dapat menyelesaikan struktur sampai tingkat bawah agar mesin politik partai segera bergerak di Pemilu 2029.

"Untuk seluruh kader, saya ingin meminta tolong untuk bisa menyelesaikan struktur sampai bawah karena struktur itu yang akan menjadi senjata kita nanti saat bertanding di pemilu 2029,” kata Kaesang.

Kaesang juga mengingatkan kader PSI Papua Barat Daya untuk siap menghadapi dinamika politik yang semakin kompetitif.

Menurutnya, proses verifikasi partai yang akan berlangsung pada tahun depan menjadi salah satu tahapan penting yang harus dipersiapkan secara matang.

"Kita pasti gak mau apa yang terjadi di Pemilu 2024 kemarin terulang kembali di 2029. Jadi saya juga minta maaf kalau kami dari DPP selalu menuntut lebih, selalu marah-marah, selalu ngomel-ngomel, pada teman teman di DPW maupun DPD,” pungkas Kaesang.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pengurus DPP PSI lain dan pimpinan partai daerah sebagai bagian dari konsolidasi organisasi. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

