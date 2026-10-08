Raksasa Perhotelan Tiongkok Siapkan Hotel Pintar di PIK2, Tamu Bisa Check-in Mandiri hingga Dilayani Robot

jpnn.com, JAKARTA - Pengalaman menginap di hotel dengan layanan serbadigital akan segera menjadi pilihan baru bagi pengunjung kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2).

Jin Jiang Hotels yang dikenal sebagai grup perhotelan terbesar di Tiongkok sedang menyiapkan kehadiran 7 Days Premium Hotel di PIK2 dengan mengusung konsep akomodasi pintar dengan berbagai fasilitas berbasis teknologi.

Hotel yang dijadwalkan beroperasi pada kuartal pertama 2027 itu berlokasi di kawasan La Riviera PIK2. Kehadirannya menyasar wisatawan keluarga maupun pelaku perjalanan bisnis yang membutuhkan akomodasi praktis dengan harga terjangkau.

Salah satu keunggulan yang ditawarkan hotel itu ialah penerapan teknologi pintar dalam pelayanan tamu. Nantinya pengunjung bisa memanfaatkan sistem self-check-in untuk melakukan proses registrasi secara mandiri tanpa harus bergantung sepenuhnya pada layanan resepsionis.

Selain itu, kamar hotelnya akan dilengkapi sistem kontrol pintar yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam mengatur berbagai kebutuhan selama menginap.

Fasilitas lain yang cukup menarik ialah layanan robot pengantar barang atau robot delivery. Teknologi tersebut memungkinkan tamu menerima barang tertentu langsung di depan kamar melalui layanan yang beroperasi selama 24 jam.

Penerapan teknologi tersebut menjadi bagian dari upaya Jin Jiang Hotels menghadirkan pengalaman menginap yang lebih efisien, sekaligus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan wisatawan modern.

Meski mengandalkan digitalisasi, 7 Days Premium Hotel tetap menyediakan fasilitas yang menunjang kenyamanan selama menginap.