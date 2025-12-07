RAMA Ajak Anak Muda Kembali Hidupkan Nilai Kepahlawanan

jpnn.com, JAKARTA - Rakyat Advokasi Mandiri (RAMA) DKI Jakarta menggelar kegiatan bertajuk Heroes’ Legacy: Empowering Jakarta, Action by Action di Aula Buya Hamka Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan.

Acara itu menjadi momentum memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November dengan menghadirkan berbagai aktivitas sosial dan inspiratif bagi masyarakat.

Rangkaian kegiatan yang disuguhkan antara lain talkshow inspiratif, creative market untuk mendukung pelaku UMKM lokal, cek kesehatan gratis, penampilan musik, serta santunan sebagai wujud kepedulian sosial kepada sesama.

Ketua Umum RAMA, Iqnal Shalat Sukma Wibowo mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan bangsa.

“Kami ingin mengenang semangat perjuangan pahlawan. Namun, pahlawan di masa kini adalah mereka yang mampu memanfaatkan teknologi, berinovasi, dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat,” kata Iqnal dalam siaran persnya, dikutip JPNN.com, Minggu (7/12).

Dia menjelaskan konsep Heroes’ Legacy ingin menanamkan nilai kepahlawanan yang relevan dengan generasi muda masa kini.

Iqnal berharap anak-anak muda berani berbicara, berbuat, dan menghadirkan inovasi positif tanpa merusak persatuan bangsa.

“Marwah pahlawan harus tetap mengalir dalam diri generasi muda. Kami ingin mereka hadir sebagai pribadi yang baik, menguatkan solidaritas dan bukan memecah belah,” lanjutnya.