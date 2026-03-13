Ramadan 2026, Stimuno dan Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan Korban Banjir Aceh Tamiang

jpnn.com - Momentum Ramadan 2026 menjadi wadah kolaborasi sosial yang nyata bagi masyarakat Aceh. Melalui kampanye bertajuk Perbaiki Imun Perkuat Iman, Stimuno bekerja sama dengan Dompet Dhuafa menyalurkan bantuan bagi warga terdampak bencana banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.

Inisiatif ini merupakan perwujudan dari komitmen tanggung jawab sosial dalam menjaga kesehatan sekaligus meringankan beban masyarakat yang tengah berada dalam masa pemulihan pascabanjir.

Manager Dharma Dexa, Mateus Ramidi, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menghadirkan kepedulian yang terasa langsung oleh warga. Banjir besar yang melanda wilayah ini sebelumnya telah melumpuhkan aktivitas dan merusak ribuan rumah.

"Gerakan ini adalah bentuk kolaborasi lintas pihak agar bantuan dapat menjangkau masyarakat secara luas, terutama bagi mereka yang masih berupaya memulihkan kondisi ekonomi dan kesehatannya," ujar Mateus, Jumat (13/3).

Penyaluran bantuan sejak 5 Maret 2026 ini meliputi penyediaan dapur umum untuk kebutuhan logistik warga, pembagian makanan berbuka puasa dan takjil serta pemberian produk Stimuno bagi ribuan penerima manfaat untuk menjaga daya tahan tubuh selama beribadah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang, dr. Mustakim, M.Kes, Sp.DLP, memberikan apresiasi atas sinergi ini. Menurutnya, dukungan kesehatan di bulan Ramadan membantu memperkuat solidaritas dan menjaga kondisi fisik warga di tengah tantangan pemulihan. Kehadiran dapur umum dan bantuan kesehatan di bulan Ramadan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam menghadapi masa pemulihan.

“Momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat solidaritas sosial. Dukungan seperti ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kesehatan warga,” tuturnya.

Selain bantuan pangan, Stimuno hadir sebagai solusi kesehatan. Produk ini merupakan fitofarmaka yang terbuat dari ekstrak herbal Phyllanthus niruri (daun meniran). Keunggulannya telah teruji klinis untuk membantu pemulihan berbagai penyakit infeksi seperti ISPA, TBC, Influenza, hingga memperkuat daya tahan tubuh secara umum.