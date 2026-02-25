Ramadan 2026, TAF Menggelar Program Skip Bayar dan Suka-Suka

jpnn.com, JAKARTA - Bertepatan Ramadan 2026, Toyota Astra Financial Services (TAF) memanfaatkannya dengan menggelar program khusus yang diharapkan bisa meringankan nasabahnya saat menyambut Lebaran.

Mitra pembiayaan untuk kendaraan Toyota, Daihatsu, hingga Lexus itu mencoba membaca kebutuhan konsumen yang biasanya meningkat menjelang hari raya.

Menurut Legal and Corporate Communication TAF, Andhy Hermawan, program bernama "Skip Bayar" ini memungkinkan konsumen memulai cicilan setelah momen Lebaran, dengan uang muka mulai 20 persen.

Selain itu, promo lainnya cicilan dengan bunga nol persen untuk tenor 12 bulan dengan DP minimal 50 persen selama Februari 2026.

Tak kalah menarik, paket “Suka-Suka” menawarkan pola pembayaran kreatif: DP bisa dibayar di belakang, cicilan hanya 60 persen selama tenor hingga lima tahun, lalu konsumen bebas memilih opsi akhir—melunasi, tukar mobil baru, atau memperpanjang kontrak.

Program tersebut ternyata juga tersedia dalam versi syariah serta fasilitas dana multiguna.

Di luar promo, TAF juga menekankan edukasi kepada publik mengenai Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY), agar konsumen lebih memahami hak dan kewajiban sebelum mengambil pembiayaan.

Sementara itu, GS CSR ESG Dept. Head TAF Ellisa Yunita menambahkan komitmen keberlanjutan perusahaan melalui empat pilar program sosial dan lingkungan yang berjalan sejak 2025.