Ramadan 2026, Yamaha Hadirkan Layanan Siaga dan Promo Menarik

jpnn.com, JAKARTA - Pada Ramadan tahun ini, bengkel resmi Yamaha Indonesia Motor Manufacturing kembali bersiap menyambut para pemudik.

Yamaha paham betul bahwa perjalanan pulang kampung bukan cuma soal jarak, tetapi juga rasa tenang.

Oleh karena itu, Yamaha menyiapkan 130 titik Bengkel Jaga dengan jam operasional hingga pukul 22.00 WIB.

Baca Juga: Mengenal Standar Layanan di Bengkel Yamaha

Dua Pos Jaga juga disiagakan di jalur strategis, Ciwandan, Cilegon dan Banyuwangi.

Informasi lokasinya bisa diakses lewat aplikasi My Yamaha Motor App—praktis untuk pemudik yang butuh bantuan cepat di tengah perjalanan.

Bukan hanya urusan teknis. Tahun ini Yamaha menggandeng PT. Kalbe Farma Tbk untuk menyediakan vitamin dan obat-obatan gratis di sejumlah bengkel dan Pos Jaga.

Sentuhan kecil, tetapi relevan, mengingat stamina pengendara sering terkuras saat menempuh ratusan kilometer.

Soal promo, Ramadan kali ini juga jadi momen berburu perawatan hemat.