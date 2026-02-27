menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » Ramadan 2026, Yamaha Hadirkan Layanan Siaga dan Promo Menarik

Ramadan 2026, Yamaha Hadirkan Layanan Siaga dan Promo Menarik

Ramadan 2026, Yamaha Hadirkan Layanan Siaga dan Promo Menarik
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemaparan layanan siaga dan promo Yamaha selama Ramadan 2026. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Pada Ramadan tahun ini, bengkel resmi Yamaha Indonesia Motor Manufacturing kembali bersiap menyambut para pemudik.

Yamaha paham betul bahwa perjalanan pulang kampung bukan cuma soal jarak, tetapi juga rasa tenang.

Oleh karena itu, Yamaha menyiapkan 130 titik Bengkel Jaga dengan jam operasional hingga pukul 22.00 WIB.

Baca Juga:

Dua Pos Jaga juga disiagakan di jalur strategis, Ciwandan, Cilegon dan Banyuwangi.

Informasi lokasinya bisa diakses lewat aplikasi My Yamaha Motor App—praktis untuk pemudik yang butuh bantuan cepat di tengah perjalanan.

Bukan hanya urusan teknis. Tahun ini Yamaha menggandeng PT. Kalbe Farma Tbk untuk menyediakan vitamin dan obat-obatan gratis di sejumlah bengkel dan Pos Jaga.

Baca Juga:

Sentuhan kecil, tetapi relevan, mengingat stamina pengendara sering terkuras saat menempuh ratusan kilometer.

Soal promo, Ramadan kali ini juga jadi momen berburu perawatan hemat.

Pada Ramadan tahun ini, bengkel resmi Yamaha kembali bersiap menyambut para pemudik, tidak hanya soal teknis juga promo menarik

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI