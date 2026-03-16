Ramadan, Bea Cukai Lhokseumawe Salurkan Bantuan ke Warga Terdampak Bencana di Bireuen

jpnn.com, BIREUEN - Bantuan kemanusiaan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Aceh.

Tim Relawan Bea Cukai Lhokseumawe menyalurkan bantuan kepada warga di Kabupaten Bireuen, tepatnya di Gampong Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, dan Gampong Kapa, Kecamatan Peusangan pada Jumat (13/3).

Bantuan yang disalurkan berupa 1,25 ton beras, berbagai bahan kebutuhan pokok, serta perlengkapan ibadah seperti sarung, mukena, dan sajadah.

Bantuan tersebut diberikan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sekaligus mendukung aktivitas ibadah selama Ramadan di tengah proses pemulihan pascabencana.

Ketua Tim Relawan Bea Cukai Lhokseumawe Vicky Fadian menjelaskan penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari program Bea Cukai Peduli yang bersumber dari donasi pegawai Bea Cukai dari berbagai daerah di Indonesia.

“Ramadan menjadi momentum untuk saling menguatkan. Selain kebutuhan pokok, kami juga menyalurkan perlengkapan ibadah agar masyarakat tetap dapat menjalankan ibadah dengan lebih nyaman,” kata Vicky.

Menurut Vicky, penyaluran bantuan di Kabupaten Bireuen ini menjadi bagian akhir dari rangkaian aksi kemanusiaan yang dilakukan sejak awal Desember 2025.

Sejak 4 Desember 2025, tim relawan Bea Cukai Lhokseumawe secara bertahap menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah Aceh.