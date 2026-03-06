Ramadan Berkah, Pertamina Ajak Puluhan UMKM Aktif dan Berdaya Lewat Berbagai Pameran

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dalam memanfaatkan momen Ramadan mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan pemasaran produknya melalui partisipasi aktif di berbagai pameran strategis.

Di Jabotabek, puluhan UMKM binaan Pertamina terlibat dalam tiga kegiatan besar.

Aktifnya UMKM ini mengantarkan penghargaan bagi Pertamina, atas partisipasi dan kepedulian terhadap pengembangan UMKM agar semakin berdaya dan kompetitif.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyampaikan Ramadan menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

Di momen Ramadan, konsumsi masyarakat relatif meningkat, seperti lauk pauk untuk berbuka puasa, busana, alat ibadah, hingga pembelian hampers atau bingkisan Lebaran.

“Dengan mengikuti pameran selama Ramadan ini, Pertamina meyakini produk-produk UMKM lebih mudah diterima masyarakat, sehingga partisipasi UMKM membuka akses pasar yang lebih luas agar produk lokal semakin dikenal dan memiliki daya saing tinggi,” kata Baron dalam keterangannya, Jumat (6/3).

Pada 2–6 Maret 2026, sebanyak 20 UMKM binaan serta 6 UMKM lain mengikuti Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) Ramadan di Grha Pertamina, Jakarta.