Ramadan di Tengah Rig: Ikhtiar Sunyi Perwira Elnusa Menjaga Energi untuk Negeri

jpnn.com, KUTAI KARTANEGARA - Suasana berbeda hadir di Marangkayu, Kutai Kartanegara, saat sebagian besar masyarakat menyambut Ramadan dengan kebersamaan keluarga.

Di Cyber Modular Rig EMR?001 milik PT Elnusa Tbk (ELNUSA), bagian dari Subholding Upstream Pertamina, para perwira tetap berjaga menjalankan proyek pengeboran strategis yang menjadi salah satu kontribusi penting Elnusa dalam mendukung operasi hulu migas nasional.

Rig EMR?001 yang merupakan bagian dari inovasi teknologi Cyber Modular Rig, solusi pengeboran generasi baru yang lebih efisien, presisi, dan adaptif terhadap mobilisasi lokasi beroperasi tanpa henti selama 24 jam.

Bagi Mustika, Rig Superintendent EMR?001, Ramadan di lokasi kerja selalu menjadi pengingat akan makna sebuah pengabdian.



Bersama timnya, Mustika memastikan setiap prosedur dijalankan dengan disiplin tinggi, mulai dari aspek keselamatan hingga pencapaian target pengeboran.

Tantangan lapangan, cuaca yang tidak menentu, dan jarak dari keluarga tidak mengurangi keteguhan mereka.

“Bagi kami, bekerja juga bagian dari ibadah. Menjaga operasi tetap aman dan lancar berarti turut menjaga pasokan energi yang dibutuhkan negeri,” ujar Mustika.

Saat matahari mulai turun, container messhall berubah menjadi ruang berbagi yang hangat.

Hidangan sederhana yang disiapkan tim katering menjadi perekat kebersamaan setelah seharian penuh fokus pada operasi.