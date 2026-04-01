Ramadan Ekstra Seru 2026 Tokopedia & TikTok Shop, Transaksi Sahur Naik 15 Kali

jpnn.com, JAKARTA - Transaksi di Tokopedia dan TikTok Shop naik 15 kali lipat saat sahur selama kampanye Ramadan Ekstra Seru 2026, didorong oleh aktivitas LIVE di TikTok.

“Didukung kekuatan penemuan dan komunitas di TikTok, kami menghadirkan pengalaman #BelanjaAman dan #JualanNyaman bagi pembeli dan penjual, lengkap dengan berbagai penawaran menarik di kampanye Ramadan Ekstra Seru, terutama di jam puncak Ramadan seperti sahur,” kata Executive Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo.

Sepanjang Ramadan 2026, sebanyak 38 miliar orang menyaksikan LIVE streaming dari penjual dan affiliate content creator.

“Kenaikan transaksi di platform e-commerce kami dalam hal ini TikTok Shop by Tokopedia sebesar 15 kali lipat sepanjang sahur tahun ini membuktikan bahwa video di TikTok tidak hanya menginspirasi, tetapi juga membantu penjual mengoptimalkan pertumbuhan di momen krusial seperti Ramadan. Kami bangga melihat pencapaian para penjual yang berpartisipasi dalam kampanye ini,” tambah Stephanie.

Di kategori fashion muslim, penjual di TikTok Shop mencatat kenaikan transaksi sekitar 3 kali lipat berkat Ramadan Ekstra Seru 2026 dibanding hari biasa.

Sementara itu, Tokopedia mencatat lonjakan transaksi hingga 3 kali lipat dalam satu jam pertama peak day Ramadan Ekstra Seru 2026 dibandingkan saat kampanye yang sama tahun lalu.

Menurut data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada 2022, kontribusi fesyen mencapai 17,6% dari total nilai ekonomi kreatif, yaitu sebesar Rp225 triliun, dan menjadi salah satu penyumbang terbesar PDB bersama kuliner dan kriya.

Dengan potensi tersebut, Ramadan menjadi momentum strategis bagi brand lokal untuk mendorong pertumbuhan sekaligus memperkuat peran fesyen dalam ekonomi kreatif nasional.