Ramadan Hingga Lebaran, 50 Titik Coway Water Station Sediakan Air Minum Bersih
jpnn.com, JAKARTA - Ketersediaan akses air minum yang bersih dan mudah dijangkau kini menjadi makin penting seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, khususnya selama Ramadan hingga musim mudik menjelang Idulfitri.
Menjawab kebutuhan tersebut, Coway menghadirkan lebih dari 50 Coway Water Station yang tersebar di berbagai ruang publik, seperti masjid dan titik transportasi, untuk membantu masyarakat menjaga hidrasi tubuh, baik selama beraktivitas maupun di perjalanan.
Inisiatif itu merupakan bagian dari komitmen Coway dalam mendukung program keberlanjutan dengan terus memperluas akses masyarakat terhadap air minum yang aman, bersih, dan berkualitas di berbagai ruang publik.
Komitmen tersebut juga tercermin melalui pencapaian Coway sebagai The First Halal Water Purifier from Korea.
Melalui ketersediaan Coway Water Station di lokasi strategis, Coway berupaya menghadirkan solusi yang mendukung kebutuhan hidrasi masyarakat.
Upaya itu juga sejalan dengan dukungan Coway terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya SDG 6 (Clean Water and Sanitation), yang berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan layak.
Menjaga hidrasi penting untuk menjaga kebugaran tubuh selama Ramadan, terutama menjelang musim mudik. Pasalnya, tubuh tetap kehilangan cairan selama berpuasa melalui aktivitas seperti bernapas, berkeringat, dan proses metabolisme.
Penelitian dalam jurnal ilmiah Frontiers in Nutrition menunjukkan bahwa asupan cairan selama Ramadan sering kali berada di bawah rekomendasi kebutuhan harian. Kondisi ini dapat memengaruhi tingkat energi dan konsentrasi, terutama untuk yang melakukan perjalanan jauh.
