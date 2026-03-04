Ramadan & Idulfitri 2026: Pertamina Patra Niaga Melayani Sepenuh Hati dengan 4 Pilar Tambahan
jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga memastikan kesiapan pelayanan masa musim mudik lebaran dengan Mengusung semangat 'Energi untuk Melangkah Penuh Harapan' melalui empat pilar layanan, layanan energi, layanan wilayah atensi, program promosi, serta menyiapkan layanan tambahan bagi masyarakat.
Untuk memastikan kelancaran distribusi, seluruh infrastruktur telah disiagakan, meliputi 7.885 SPBU di mana 2.074 SPBU 24 jam, dan 6.777 Pertashop untuk BBM.
Untuk kegiatan rumah tangga disediakan 6.662 Agen LPG di mana 6300 Agen Siaga 24 Jam, 757 SPBE, serta 223 Agen Minyak Tanah.
Di jalur potensial seperti tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama, Pertamina Patra Niaga menyiagakan SPBU 24 jam, 96 layanan modular BBM & 62 Kios Pertamina Siaga di 64 titik lokasi, serta 200 unit mobil tangki stand by sebagai cadangan suplai BBM.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menjelaskan penguatan layanan dilakukan melalui skema layanan tambahan yang fleksibel.
“Modular kita taruh di beberapa titik berdekatan ataupun bahkan di lokasi SPBU, sehingga apabila terjadi kenaikan konsumsi yang meningkat tidak perlu menunggu waktu tempuh dari terminal ke SPBU tersebut. Modular dijadikan alternatif SPBU untuk jalur-jalur yang jumlah SPBU-nya tidak terlalu banyak,” ujar Roberth saat Press Conference Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri PT Pertamina di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta, Selasa (3/3).
Selain menyiapkan pasokan energi, Pertamina Patra Niaga juga menghadirkan 41 unit Serambi MyPertamina di rest area, jalur wisata, bandara, dan pelabuhan, sebagai tempat istirahat gratis lengkap dengan fasilitas musala, mini klinik dan medical check, kids corner, kursi pijat, barbershop, makanan dan minuman, layanan tukar uang, hingga ayanan skin check dan sunscreen dispenser bagi pemudik.
“Pertamina Patra Niaga membawa semangat untuk singgah, tidak hanya di SPBU untuk mengisi bahan bakar, tapi juga singgah dengan sarana dan fasilitas, baik untuk ibadah maupun istirahat,” terang Roberth.
Pertamina Patra Niaga siap melayani kebutuhan energi masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026.
