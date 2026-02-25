Ramadan Jadi Momentum Kesiapan Bisnis, Sanwoo Hadirkan Solusi untuk Mendukung Berbagai Jenis Usaha

jpnn.com, JAKARTA - Momentum Ramadan identik dengan meningkatnya aktivitas industri makanan dan minuman, termasuk bisnis frozen food dan convenience store.

Lonjakan permintaan serta intensitas operasional yang lebih tinggi menuntut sistem penyimpanan dan pengolahan yang stabil, efisien, dan mampu bekerja tanpa gangguan.

Marketing Director PT Sanwoo Electronics Tofan mengatakan PT Sanwoo Electronics menghadirkan solusi terintegrasi melalui rangkaian produk cooler, freezer, dan Gas Rice Steamer (GRS) yang dirancang untuk mendukung berbagai jenis usaha, mulai dari restoran, dapur sentral, produsen frozen food, hingga ritel pangan modern.

“Produk pendingin Sanwoo membantu menjaga stabilitas suhu agar kualitas bahan dan produk tetap terjaga, sementara GRS mendukung proses produksi makanan dalam kapasitas besar secara konsisten," ujar Tofan di Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Tofan mengatakan integrasi ini memungkinkan pelaku usaha mengelola operasional dengan lebih efisien selama periode permintaan tinggi seperti Ramadan.

Dia menambahkan dengan material berkualitas dan konstruksi yang kokoh untuk penggunaan intensif, produk Sanwoo dirancang untuk tahan lama serta didukung garansi panjang sebagai bentuk komitmen terhadap keamanan investasi pelanggan.

Melalui solusi yang andal dan berkelanjutan, kata dia, Sanwoo siap menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha dalam menjaga kualitas layanan dan kelancaran operasional sepanjang Ramadan dan seterusnya.

“Tidak hanya menyajikan kualitas produk yang baik, Sanwoo juga memberikan service purna jual yang mumpuni dan mampu mendukung industri baik UMKM maupun retail," ujar Tofan.(fri/jpnn)



Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

