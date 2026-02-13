Ramadan Makin Tenang, Indosat Rilis Paket Data Internet, Harga Mulai Rp 20 Ribu

jpnn.com, JAKARTA - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) menghadirkan paket data internet IM3 bertajuk "Paket Ramadan Satspam+" di Jakarta Selatan pada Kamis (12/2).

Paket data itu dirancang untuk menemani produktivitas, komunikasi, hiburan, dan transaksi digital selama Ramadan dengan satu lapisan penting.

Director & Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Bilal Kazmi mengungkapkan khusus pelanggan IM3 Platinum, perlindungan Satspam+ sudah termasuk di dalam layanan pascabayar ini, ditambah manfaat penggunaan kuota utama untuk bebas roaming di Malaysia dan Singapura.

Baca Juga: Indosat Gaspol Keamanan Digital Lewat Registrasi SIM Biometrik

"Melalui paket unggulan Platinum 50 seharga Rp 100.000/bulan dam kuota 50GB, pelanggan juga dapat menikmati promo Ramadan berupa kuota ekstra 25GB hanya seharga Rp25.000 dengan masa aktif tujuh hari," ungkap Bilal sesuai press conference kampanye “IM3 Satspam+ Amankan Pejuang Ramadan”.

IM3 juga menghadirkan Bookber Satspam+, sebuah rangkaian acara buka puasa bersama yang akan digelar di Makassar (7 Maret 2026) dan Palembang (13 Maret 2026).

Lebih dari sekadar hiburan, acara ini menjadi ruang kebersamaan untuk merayakan semangat Ramadan—dengan pesan sederhana: aktivitas boleh padat selama bulan Ramadan, tapi keamanan tetap harus jadi prioritas.

Melalui Satspam+ di seluruh Paket Ramadan IM3, pelanggan mendapatkan lebih dari sekadar kuota internet.

Mereka mendapatkan ketenangan untuk fokus pada hal yang paling penting di bulan suci ini: beribadah, bekerja, terhubung dengan orang tercinta, dan berbagi.