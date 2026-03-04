Ramadan Penuh Godaan, Beckham Putra Pilih Jalan Profesional Demi Persib Bandung

jpnn.com - Menjalani bulan Ramadan di tengah padatnya jadwal kompetisi bukan perkara ringan bagi gelandang Persib Bandung Beckham Putra.

Pemain asli didikan Persib itu harus tetap menjaga performa saat timnya memasuki fase krusial kompetisi dengan lima pertandingan penting menanti sepanjang bulan Ramadan.

Bagi Beckham, tantangan selama puasa bukan hanya soal menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga konsistensi sebagai atlet profesional.

Dia menilai pengaturan asupan makanan dan waktu istirahat menjadi faktor vital agar kondisi fisik tetap prima saat pertandingan berlangsung.

Gelandang bernomor punggung 7 tersebut mengakui suasana Ramadan kerap menghadirkan godaan tersendiri, terutama saat berbuka puasa.

Namun, Beckham memilih untuk bersikap disiplin demi kepentingan tim.

"Harus jaga makan dan jaga istirahat. Itu jadi tambahan energi. Apalagi di puasa kali ini banyak pertandingan, lima laga penting."

"Kami harus benar-benar fokus demi meraih hasil maksimal," tegasnya.