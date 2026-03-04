Ramadan Tahun Ini, Smile Train Indonesia dan Dentons HPRP Hadirkan Operasi Bibir Sumbing Gratis
jpnn.com, JAKARTA - Indonesia hingga saat ini masih berada di peringkat tiga besar negara dengan jumlah kasus bibir sumbing tertinggi di dunia. Kondisi ini jika tidak ditangani sejak dini bisa menghambat kemampuan makan, dan berbicara.
Menurut dokter ahli bedah plastik mitra Smile Train, dr. Yantoko, Sp.BP-RE, bibir sumbing juga bisa mengganggu tumbuh kembang dan psikologis anak.
Dia menyatakan, meski memberikan dampak perubahan hidup yang signifikan, prosedur operasi sumbing sebenarnya hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Hal itu tetap menekankan prioritas utama pada standar medis yang aman.
"Kami mendorong agar operasi dilakukan sedini mungkin untuk mencegah komplikasi jangka panjang pada tumbuh kembang dan mental anak," kata dr. Yantoko dalam acara silaturahmi bertajuk Harmoni Ramadan Ciptakan Senyuman di Jakarta, Selasa (3/3).
Upaya menciptakan senyuman baru ini juga mendapat dukungan dari sektor swasta, salah satunya kantor hukum Dentons HPRP.
Secretary Yayasan Smile Train Indonesia sekaligus Partner di Dentons HPRP, Andre Rahadian, menyatakan, kolaborasi ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (giving back to society).
"Bertepatan dengan bulan suci Ramadan menjadi momentum penting bagi kami untuk memperkuat kepedulian terhadap sesama," beber Andre.
Melalui 'Harmoni Ramadan Ciptakan Senyuman', Smile Train Indonesia bersama Dentons HPRP menegaskan komitmen dalam menangani kasus bibir sumbing dan celah langit-langit mulut secara komprehensif, aman, dan tanpa biaya bagi keluarga yang membutuhkan.
Smile Train Indonesia dan Dentons HPRP menghadirkan operasi bibir sumbing gratis pada Ramadan tahun ini
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Awali 2026, Sido Muncul Gelar Operasi Bibir Sumbing Gratis Puluhan Anak di Bogor
- ASDP Salurkan Rp650 Juta Untuk Operasi Bibir Sumbing Ratusan Anak
- Smile Train Bikin Indonesia Tersenyum Lagi, Bye Bye Bibir Sumbing
- Smile Train Indonesia Ajak Masyarakat Atasi Bibir Sumbing Bayi & Anak-Anak
- Sido Muncul Gelontorkan Rp 260 Juta untuk Operasi 40 Pasien Anak Bibir Sumbing
- Upaya Paiton Energy-POMI Meningkatkan Kualitas Hidup Anak di Probolinggo