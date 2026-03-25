Ramadan–Idul Fitri: KAI Logistik Angkut 5.740 Ton Paket Pengiriman

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) mencatat kinerja positif selama periode angkutan Ramadan hingga IdulFitri 1447 H dengan total volume mencapai 5.740 ton.

Ayi Suryandi, Manager Marketing & Sales Courier KAI Logistik menuturkan capaian ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan logistik yang andal, khususnya dalam mendukung mobilitas barang di momen Lebaran.

”Selama periode tersebut, layanan KAI Logistik didominasi oleh pengiriman paket yang tercatat lebih dari 275.412 paket, diikuti dengan 13.435 hewan peliharaan serta 9.110 unit sepeda motor. Tingginya angka ini menunjukkan beragam kebutuhan masyarakat yang tidak hanya terbatas pada pengiriman barang, tetapi juga mencakup mobilitas personal dan layanan khusus seperti pengiriman hewan peliharaan," ujar Ayi Suryandi.

Adapun puncak pengiriman terjadi pada minggu ketiga Ramadan dengan total volume mencapai sekitar 1.600 ton atau setara dengan lebih dari 86.000 pengiriman.

Lonjakan ini menjadi indikasi meningkatnya aktivitas distribusi dan persiapan masyarakat dalam mengelola kebutuhan logistik pada periode jelang hari raya.

Adapun kota-kota dengan tujuan pengiriman tertinggi meliputi Jakarta, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Semarang, dan Malang, yang menjadi pusat pergerakan logistik selama periode Lebaran, khususnya di wilayah Pulau Jawa.

Selain itu, KAI Logistik juga mencatat tren pertumbuhan signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Ayi menjelaskan pada pekan terakhir Ramadan–IdulFitri tahun ini, volume pengiriman mencapai 95.721 koli barang, meningkat sekitar 68% dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebanyak 57.143 koli.