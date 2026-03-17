Ramadhan Festival PIK, Angkat Tabuh Beduk, Hadrah, dan Marawis sebagai Warisan Seni Islami

jpnn.com, JAKARTA - Ramadhan Festival 2026 di Masjid Al-Ikhlas PIK menjadi panggung bagi seni tradisi islami.

Festival yang berlangsung pada 11-13 Maret 2026 itu menghadirkan kompetisi seni religi yang melibatkan berbagai komunitas hadrah, marawis, dan tabuh beduk dari berbagai daerah.

Suasana Ramadan terasa semarak ketika irama tabuhan beduk dan lantunan selawat menggema di area Masjid Al-Ikhlas PIK.

Para peserta lomba itu menampilkan kreativitas aransemen sekaligus kekompakan tim yang menjadi ciri khas pertunjukan seni Islami.

Festival tersebut juga menjadi ruang ekspresi bagi generasi muda untuk mempertahankan tradisi musik religi yang telah berkembang lama di masyarakat.

Di sela perlombaan, pengunjung dapat menikmati beragam kuliner khas Ramadan yang disediakan oleh UMKM binaan Agung Sedayu Group (ASG).

Kehadiran bazar tersebut tidak hanya memeriahkan suasana festival, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produknya.

Ramadhan Festival 2026 di Masjid Al-Ikhlas PIK juga dimeriahkan penampilan musik akustik religi dan kehadiran vokalis rock Candil sebagai bintang tamu. Penyanyi yang dikenal dengan rambut khasnya itu ikut membagikan takjil kepada pengunjung.