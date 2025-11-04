Ramadhipa Raih Podium 1 di ETC 2025, Ketua Umum IMI: Ini Alarm Positif

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Moreno Soeprapto menanggapi kemenangan Muhammad Kiandra Ramadhipa di Race 1 European Talent Cup (ETC) Catalunya 2025 pada akhir pekan lalu.

Dia menilai kemenangan Ramadhipa membuktikan bahwa talenta terbaik ada di seluruh penjuru Indonesia.

Ramadhipa menunjukkan mental baja dan keahlian balap kelas dunia dengan comeback yang luar biasa.

Akibat penalti di sesi sebelumnya, dia terpaksa memulai balapan dari posisi start ke-24.

Namun, pembalap muda asal Sleman, Jawa Tengah itu secara dramatis mampu merangsek hingga ke posisi terdepan dan memenangkan balapan dengan selisih waktu tipis 0,007 detik di garis finis.

"Kemenangan spektakuler Ramadhipa di ETC ini bukti validasi bahwa talenta Indonesia mampu bersaing di level tertinggi dunia. Ini adalah alarm positif bagi seluruh Pengurus Provinsi (Pengprov) IMI di 38 wilayah. IMI Pusat siap bekerja lebih erat dengan Pengprov untuk memetakan potensi lokal, khususnya di wilayah yang selama ini minim exposure balap motor," ujar Moreno dalam siaran persnya, Selasa (4/11).

IMI Pusat akan memprioritaskan dukungan kepada Pengprov IMI dalam dua aspek mendasar, memastikan setiap daerah memiliki peluang setara untuk melahirkan atlet berprestasi

Menurtnya, IMI Pusat akan membantu Pengprov dalam mengonsolidasikan dan mengaktifkan kembali klub-klub otomotif yang sempat non-aktif.

Tujuannya adalah memperkuat basis organisasi IMI di tingkat kabupaten dan kota. IMI melihat klub aktif sebagai fondasi utama untuk menjaring bakat-bakat baru.