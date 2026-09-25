Ramadhipa Siap Melesat, Jaga Asa Papan Atas Moto3 Junior Aragon
jpnn.com, JAKARTA - Atmosfer persaingan di MotorLand Aragón akhir pekan ini dipastikan memanas.
Di tengah gemuruh mesin dan lintasan Spanyol yang menantang, ada asa besar yang dibawa oleh pembalap muda Indonesia, M. Kiandra Ramadhipa.
Menghadapi putaran keenam FIM Moto3 Junior World Championship 2026 yang berlangsung 25–27 September, pembalap 16 tahun asal Sleman, Yogyakarta datang tidak sekadar untuk mengaspal.
Dia bertandang dengan misi membakar semangat: menjaga asa di papan atas klasemen.
Saat ini, pembalap binaan PT. Astra Honda Motor (AHM) yang membela Honda Asia-Dream Racing Junior Team tersebut berada di peringkat kelima klasemen sementara dengan raihan 80 poin.
Dengan dua balapan tersisa di Aragón, ada total 50 poin krusial yang siap diperebutkan untuk mendongkrak posisinya.
Jaraknya pun terbilang rapat. Ramadhipa hanya terpaut 21 angka dari Giulio Pugliese dan Travis Borg yang berada di peringkat ketiga dan keempat.
Modal Ramadhipa menuju Aragón terbilang manis. Dia sudah mengantongi podium ketiga di Barcelona dan menyabet kemenangan impresif di Estoril.
Di tengah gemuruh mesin dan lintasan Spanyol yang menantang, ada asa besar yang dibawa oleh pembalap muda Indonesia, M. Kiandra Ramadhipa untuk Moto3 Junior
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