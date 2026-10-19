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Ramadhipa Tutup Musim Moto3 Junior 2026 dengan Podium

Ramadhipa Tutup Musim Moto3 Junior 2026 dengan Podium
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Kiandra Ramadhipa naik podium di seri pamungkas Moto3 Junior WC, Misano, Italia. Foto: honda

jpnn.com - Lambaian bendera finisher di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italia, Minggu (18/10), menjadi saksi akhir drama manis bagi M. Kiandra Ramadhipa.

Pembalap 16 tahun asal Sleman ini menyudahi musim FIM Moto3 Junior World Championship 2026 lewat pertunjukan drama yang menguras emosi.

Start dari posisi terdepan—sebuah rekor bersejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih pole position di sirkuit legendaris tersebut—Ramadhipa tampil tanpa rasa gentar.

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Meski sempat tercecer ke urutan keenam di tengah sengitnya persaingan Race 2, penunggang Honda NSF250RW bernomor #32 itu enggan menyerah begitu saja.

Satu per satu tikungan dilahapnya dengan presisi. Ramadhipa, bahkan sempat mencatatkan fastest lap saat berusaha memangkas jarak dari rombongan depan.

Puncaknya terjadi tepat di tikungan terakhir lap pamungkas. Berada di posisi ketiga, Ramadhipa memeras habis potensi mesin motornya di lintasan lurus menuju garis finis.

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Momen drag race yang menegangkan itu memaksa garis finis menjadi penentu tipis: dia mengamankan podium kedua, hanya terpaut 0,006 detik dari sang juara.

Hasil impresif melengkapi catatan manisnya pada akhir pekan, setelah pada Race 1 dia harus terkena long lap Penalty

Lambaian bendera finisher di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italia, Minggu (18/10), menjadi saksi akhir drama manis bagi M. Kiandra Ramadhipa.

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