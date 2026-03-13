Ramah Anak-Lingkungan, Polres Bengkalis Siap Layani Pemudik di Lintas Riau-Sumut

jpnn.com, BENGKALIS - Dalam rangka pengamanan arus mudik dan perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, Polres Bengkalis mendirikan Pos Pelayanan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2026.

Pos pelayanan itu didirikan di Simpang Pokok Jengkol, Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Hang Tuah, Kelurahan Gajah Sakti, Kecamatan Mandau.

Pos pelayanan ini berada di jalur strategis lintas Sumatera yang menjadi penghubung arus kendaraan dari Riau menuju Sumatera Utara, Aceh hingga Pulau Jawa.

Operasi Ketupat Lancang Kuning sendiri dilaksanakan mulai 13 hingga 25 Maret 2026.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengatakan Simpang Pokok Jengkol dipilih sebagai lokasi pos pelayanan karena merupakan titik perlintasan dan tempat berkumpul masyarakat, baik dari dalam kota maupun luar daerah.

Selain itu, lokasi yang berada di jalur utama lintas Sumatera dinilai sangat efektif untuk memantau kondisi lalu lintas serta mempercepat penanganan jika terjadi kemacetan, kecelakaan lalu lintas maupun gangguan kamtibmas lainnya di sekitar wilayah tersebut.

“Pos pelayanan ini tidak hanya menghadirkan pengamanan, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melintas maupun yang sedang melakukan perjalanan mudik,” kata Fahrian, Jumat (13/3).

Di pos tersebut, masyarakat dapat memanfaatkan sejumlah fasilitas seperti tempat beristirahat sementara serta layanan servis ringan kendaraan bagi pemudik yang mengalami kendala selama perjalanan.