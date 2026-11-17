jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta semua pihak menghormati hak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua kandidat Wapres RI ke MPR.

Hal demikian dikatakan Dasco menyikapi dukungan berbagai pihak yang menginginkan Ketua Harian Gerindra itu menjadi Wapres RI.

"Terkait pertanyaan mengenai dukungan terhadap masalah Wapres, saya sampaikan bahwa, marilah sama-sama menghormati hak yang diberikan ke Presiden," kata Dasco menjawab pertanyaan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).

Dia mengatakan undang-undang menyatakan cawapres diusulkan Presiden RI ke MPR untuk kemudian diproses parlemen.

"Nah, oleh karena itu mari kita hormati hak itu, karena sudah diatur demikian," lanjut Dasco.

Legislator Dapil III Banten itu kemudian menerima pertanyaan soal dua kader Gerindra lain, Sugiono dan Ahmad Muzani yang masuk dalam bursa Wapres RI.

Diketahui, posisi Wapres RI kosong setelah pejabat sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat berhenti ke MPR pada Kamis (12/11).

Dasco menyebut Sugiono dan Muzani menjadi kader terbaik Gerindra, sehingga wajar masuk bursa cawapres.