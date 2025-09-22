menu
Ramai Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk, KSP Ingatkan Pejabat Jangan Bermewah-mewah

Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari. Foto: source for jpnn

jpnn.com - Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menanggapi soal gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” yang mendadak ramai di media sosial.

Qodari mengaku paham dengan permintaan dan protes dari masyarakat soal pengawalan pejabat tersebut.

Pejabat publik, kata dia, memang seharusnya dituntut untuk tidak bermewah-mewah.

“Karena anggarannya dari uang negara. Nah, uang negara dari pajak rakyat. Jangan sampai gua susah-susah lu senang-senang,” ucap Qodari, pada Senin (22/9).

Dia mengatakan bahwa Menteri Sekretaris Negara sendiri sudah menegaskan bahwa pejabat publik harus bijak menggunakan pengawalan. 

Salah satunya disebut sudah diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang tidak menggunakan pengawalan dengan sembarangan kecuali untuk agenda mendesak.

“Mencontoh Presiden Prabowo yang hormat kepada pengguna jalan lain,” kata dia.

Selain Prabowo, Qodari menyebutkan bahwa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto juga jarang menggunakan strobo.

