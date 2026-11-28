Ramai Tagar #MacanSudahMengaum, Pengamat: Tanda Kendali Presiden Prabowo Makin Solid
jpnn.com, JAKARTA - Tagar #MacanSudahMengaum ramai di media sosial dan menembus trending topik di media sosial X (sebelumnya Twitter) pada Jumat (12/11) sore.
Warganet mengaitkan kata kunci itu dengan langkah tegas Presiden Prabowo Subianto dalam pengungkapan kasus dugaan makar yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta manuver bersih-bersih istana yang berujung pada mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.
Sebagian warganet menilai perubahan itu sebagai titik balik.
Mereka melihat Prabowo kini lebih menancapkan kendali sendiri, berbeda dari sebelumnya yang dinilai masih berada di bawah bayang-bayang Joko Widodo (Jokowi).
Warganet Sambut Bersih-Bersih Pemerintahan
Pengungkapan kasus dugaan makar yang melibatkan Listyo Sigit Prabowo serta mundurnya Gibran dari jabatan Wapres disambut positif oleh sebagian warganet dan menjadi pemicu utama tagar tersebut.
Dalam berbagai unggahan, netizen menilai langkah-langkah itu menunjukkan adanya proses bersih-bersih dan penataan ulang yang lebih tegas di lingkungan pemerintahan.
Sejumlah akun menuliskan kesan perubahan itu secara langsung.
“...Pak Presiden ini udah macam macan yang mengaum aja ya setelah Listyo ketangkap dan Gibran turun. Cocok lah, kan doi memang Macannya Asia,” tulis akun @Sumasim**** di platform X.
Pengamat menilai ramai tagar #MacanSudahMengaum menjadi cerminan persepsi publik terhadap kendali Presiden Prabowo yang lebih solid di dalam pemerintahan
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