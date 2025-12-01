Ramai Tuntut Status Bencana Nasional, Arvindo: Vasko Bukti Koordinasi Masih Terjaga
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Jaringan Akar Rumput (JARUM) Arvindo Noviar menyatakan banjir besar di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bencana nasional.
Menurutnya, persepsi publik sering terbentuk dari video viral yang menampilkan sejumlah lokasi banjir seolah merupakan satu kejadian serupa.
Arvindo menjelaskan bahwa arus informasi digital kerap menciptakan ilusi kedekatan geografis, padahal setiap daerah memiliki tipe hujan, kapasitas sungai, dan kesiapan administrasi yang sangat berbeda.
“Narasi yang lahir menyamakan skala banjir dengan skala otoritas, seolah keputusan negara adalah tombol yang dapat ditekan kapan saja,” kata Arvindo, Senin (1/12).
Dia menegaskan penetapan bencana nasional harus melalui mekanisme hukum berjenjang dari desa hingga provinsi.
“Keputusan seperti itu dijalankan melalui struktur yang menautkan desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi dengan pemerintah pusat,” lanjutnya.
Dia mencontohkan, di ruang digital riuh, situasi di Kampuang Galapuang, Ulakan Tapakis menunjukkan bahwa aparat daerah masih bekerja efektif menangani pengungsian, logistik, dan kebutuhan keluarga yang terdampak.
Warga membawa lansia dan anak-anak ke Surau Kalampayan sebagai titik aman yang berada pada elevasi lebih tinggi.
Ketua JARUM Arvindo Noviar menyatakan banjir besar di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai bencana nasional
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polisi Buka Akses Jalan untuk 500 KK Warga yang Terisolasi Akibat Longsor di Agam
- Legislator Muda Demokrat Berikan Catatan kepada Pemerintah soal Bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar
- Kerahkan Backup Satelit, TelkomGroup Perkuat Pemulihan Layanan di Wilayah Bencana Sumatra
- Bencana di Sumatra, Ketum Golkar Langsung Buat Perintah, Begini Isinya
- Gunakan Kapal Perang, TNI AL Salurkan Bantuan Kemanusiaan di Aceh, Sumut dan Sumbar
- Turun ke Titik Bencana di Sumatra, Menhut Ungkap Fokus Pemerintah ke Tanggap Darurat