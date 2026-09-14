Ramalan Cuaca BMKG Hari Ini, Ada Potensi Hujan?

jpnn.com - JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membagikan prakiraan cuaca hari ini, Senin (14/9).

Prakirawan cuaca BMKG Lintang mengatakan cuaca di sebagian besar wilayah Indonesia berawan, berawan tebal, cerah berawan.

Secara umum potensi berawan hingga berawan tebal dan cerah-berawan di Pulau Jawa dan Samarinda (Kalimantan Timur), serta wilayah Indonesia bagian timur.

"Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan (Sumatera Utara), Padang (Sumatera Barat), dan Tanjung Pinang (Kepulauan Riau)," katanya.

Kemudian, Lintang mengingatkan asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari (Papua Barat).

Selain itu, lanjut dia, terdapat potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak (Kalimantan Barat) dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan), serta potensi asap atau kabut di Palangka Raya (Kalimantan Tengah) dan Tanjung Selor (Kalimantan Utara).

Lintang juga mengingatkan publik untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau.

Lintang menjelaskan bahwa bibit Siklon Tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia.