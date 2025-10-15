menu
Ramalan Cuaca Hari Ini: Hujan Ringan di Sejumlah Kota Besar

Ramalan Cuaca Hari Ini: Hujan Ringan di Sejumlah Kota Besar

Ramalan Cuaca Hari Ini: Hujan Ringan di Sejumlah Kota Besar
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian kota besar di Indonesia pada Rabu (15/10). Foto ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian kota besar di Indonesia pada Rabu (15/10).

Prakirawan Raeni Chindi mengungkapkan cuaca wilayah di Indonesia berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan.

"Diawali dari Pulau Sumatera, diprakirakan hujan ringan untuk Kota Banda Aceh, Pekanbaru, dan Tanjung Pinang," kata Raeni dalam saluran Youtube BMKG, di Jakarta, Rabu.

Sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur wilayah Kota Medan dan Padang hari ini.

Sementara hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Kota Bengkulu, Jambi, Palembang, dan Pangkal Pinang.

Kemudian dia meminta masyarakat mewaspadai adanya potensi hujan disertai dengan petir di Lampung.

"Selanjutnya untuk Pulau Jawa, diprakirakan hujan ringan terjadi di Kota Serang, Bandung, Semarang, dan Surabaya," kata Raeni Chindi.

Untuk Kota Jakarta, lanjut dia, berpotensi turun hujan dengan intensitas sedang hari ini. Masyarakat pun diminta mewaspadai adanya potensi hujan disertai dengan petir di Kota Yogyakarta.

