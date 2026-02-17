Ramalan Cuaca saat Imlek 2026, Hujan Lebat Mengguyur Jakarta & Kota Besar Lainnya

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, Selasa (17/2).

Prakirawan BMKG Sastia Frista mengatakan potensi hujan lebat di Jakarta dan sejumlah kota besar lainnya di Indonesia.

"Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Maluku Utara," kata Sastia Frista dalam prakiraan cuaca daring diikuti dari Jakarta, Selasa.

Sastia menyebutkan BMKG memprakirakan cuaca berawan tebal di Banda Aceh serta hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang dan Bengkulu.

Terdapat pula potensi hujan disertai petir di Palembang dan Bandar Lampung.

Di wilayah Jawa, terdapat potensi hujan di seluruh ibu kota provinsi termasuk hujan ringan di Jakarta dan Surabaya serta hujan intensitas sedang di Serang, Bandung, Semarang dan Yogyakarta pada hari ini.

Menurut dia kemungkinan turun hujan ringan di wilayah Denpasar, Mataram dan Kupang.

Untuk daerah Kalimantan, BMKG memperingatkan adanya potensi hujan ringan di wilayah Tanjung Selor dan Samarinda serta hujan disertai petir di Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin.