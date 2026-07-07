menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Ramalan The Simpsons Buyar setelah Portugal dan Meksiko Tersingkir

Ramalan The Simpsons Buyar setelah Portugal dan Meksiko Tersingkir

Ramalan The Simpsons Buyar setelah Portugal dan Meksiko Tersingkir
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Megabintang Portugal, Cristiano Ronaldo saat berlaga pada ajang Piala Dunia 2026 melawan Kroasia pada 32 besar di Toronto Stadium, Jumat (3/7). Foto: X/@selecaoportugal

jpnn.com - Kekalahan Portugal di babak 16 besar Piala Dunia 2026 membuat 'ramalan' tayangan serial animasi legendaris asal Amerika Serikat, The Simpsons, tidak terwujud.

Melansir Euro News, terdapat cocoklogi dari episode The Simpsons yang tayang pada 1997 bahwa Selecao das Quinas bakal tampil di partai final menghadapi Meksiko.

Skenario tersebut dipastikan gagal terjadi setelah kedua tim kini telah tersingkir dari turnamen.

Baca Juga:

Portugal harus angkat koper seusai menelan kekalahan 0-1 dari Spanyol pada babak 16 besar yang berlangsung di Dallas Stadium, Texas, Selasa (7/7/2026) dini hari WIB.

Sementara itu, Meksiko yang disebut sebagai calon lawan Portugal dalam tayangan tersebut juga sudah lebih dahulu tersingkir.

Tim berjuluk El Tri itu harus mengakui keunggulan Inggris dengan skor 2-3 pada babak 16 besar.

Baca Juga:

Daftar pertandingan perempat final sejauh ini mempertemukan Prancis kontra Maroko serta Spanyol menghadapi Belgia.

Pada bagan sebelah kanan, Norwegia akan menantang Inggris, sedangkan Argentina/Mesir bakal berhadapan dengan Swiss/Kolombia.

Ramalan serial animasi legendaris asal Amerika Serikat, The Simpsons di Piala Dunia 2026 batal terwujud seusai Portugal dan Meksiko tersingkir

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI