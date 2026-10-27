Rambut Sewu: Satu Langkah Getih Menguras Energi Wavi Zihan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Wavi Zihan membagikan pengalamannya selama proses syuting film Rambut Sewu: Satu Langkah Getih.

Dia mengungkapkan, salah satu tantangannya selama syuting film adalah dilakukan di tengah bulan puasa.

Selain itu, Wavi Zihan juga dituntut melakoni berbagai adegan kerasukan yang menguras banyak tenaga fisik maupun emosional.

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"Pertama, tantangannya adalah kami syuting di bulan puasa dan itu cukup berat. Terus juga banyak sekali adegan-adegan yang aku harus kesurupan dan menguras banyak sekali energi," kata Wavi Zihan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/10).

Proses syuting juga terasa makin menantang karena aktris 29 berusia tahun itu tidak hanya harus memainkan dua karakter yang berbeda, melainkan juga harus mendalami adegan kesurupan dari tiga entitas berbeda.

Adapun dalam film Rambut Sewu: Satu Langkah Getih, Wavi Zihan memerankan dua karakter bernama Wulan dan Sundari yang memiliki latar waktu serta cerita berbeda.

"Jadi, memainkan dua karakter, kesurupan tiga entitas, tentunya yang harus dipersiapkan adalah membangun manusianya dulu, Wulan itu seperti apa, apa yang terjadi di hidupnya Wulan, dan apa bedanya dengan Sundari. Sehingga apa yang keluar itu bisa berbeda tanpa harus dibentuk dengan upaya yang begitu keras," tuturnya.

Walau demikian, Wavi Zihan bersyukur suasana di lokasi syuting tetap terasa menyenangkan.