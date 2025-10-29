Ramon Tanque Belum Pecah Telur di Persib Bandung, Begini Dukungan Bojan Hodak
Nasib striker asing Persib Bandung Ramon Tanque masih belum beruntung.
Dalam tujuh pertandingan yang dilakoni, Tanque belum juga berhasil membuka keran gol.
Sialnya, gol perdana yang berhasil dia cetak ke gawang Persis Solo dalam pertandingan pekan ke-10 BRI Super League 2025/26 justru dianulir wasit.
Sang pengadil lapangan menilai Ramon lebih dahulu melakukan handball sebelum akhirnya menjebol gawang Persis.
Pada sejumlah pertandingan, baik di kompetisi liga domestik maupun AFC Champions League Two (ACL 2), Ramon sebenarnya berhasil menciptakan sejumlah peluang berbahaya.
Namun, penyelesaian akhirnya masih belum membuahkan hasil.
Penyerang asal Brasil itu pun buka suara terkait penampilannya yang belum produktif.
Ramon Tanque masih belum mencetak gol untuk Persib Bandung di Super League 2025. Gol perdananya ke gawang Persis dianulir wasit, tapi ia tetap optimistis.
