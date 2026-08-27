Ramon Tanque Dicoret Persib Bandung, Ini Rencana Igor Tolic

jpnn.com - Ramon Tanque dipastikan tidak masuk dalam rencana Persib Bandung untuk mengarungi kompetisi musim 2026/2027.

Penyerang asal Brasil itu akan segera dipinjamkan ke klub lain.

Ramon memang masih mengikuti sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Kamis (27/8/2026), tetapi dia telah dicoret dari daftar pemain Maung Bandung.

Pelatih Igor Tolic menegaskan tim pelatih telah memutuskan untuk meminjamkan Ramon Tanque. Dia berharap sang penyerang bisa menemukan kembali permainan terbaiknya.

"Ramon akan dipinjamkan. Jadi, kami akan meminjamkannya. Kami berharap dia bisa mencetak gol dan berkembang," kata Igor seusai memimpin latihan.

Igor menyadari Ramon berada dalam situasi sulit setelah performanya menurun dan tak kunjung mencetak gol. Namun, dia mengingatkan bahwa Ramon merupakan bagian dari skuad yang membawa Persib meraih gelar juara Super League 2025/2026.

"Kami sangat menghormatinya, apa pun yang dipikirkan orang. Dia adalah bagian dari tim juara tahun lalu bersama kami dan kami ingin menjaga para pemain kami agar mereka bisa pergi ke klub yang bagus, mendapatkan kondisi yang bagus, kemudian terus berkembang," tegasnya.

Menurut Igor, keputusan meminjamkan Ramon diambil demi kebaikan sang pemain. Dengan bergabung ke klub lain, Ramon diharapkan mendapatkan lebih banyak menit bermain sekaligus mengembalikan kepercayaan dirinya.