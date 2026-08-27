Ramon Tanque Dikaitkan dengan Persita, Carlos Pena Beri Sinyal Ini

jpnn.com - Persita Tangerang belum akan berhenti bergerak di bursa transfer musim 2026/27.

Presiden klub Ahmed Zaki Iskandar menyebut proses perekrutan masih bisa berlangsung dan keputusan tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pelatih Carlos Pena.

Sejauh ini, manajer asal Spanyol itu baru mendatangkan Tyronne Del Pino, Alexander Ramalingom, serta Lucas Morais Do Santos.

Ketiganya diharapkan dapat menambal kekurangan tim berjuluk Pendekar Cisadane tersebut untuk menghadapi musim baru.

Persita Tangerang saat ini dikaitkan dengan rencana meminjam Ramon Tanque dari Persib Bandung.

"Kalau untuk lini depan, kami punya Alex yang baru hadir. Kami juga memperpanjang Aleksa (Andrejic) yang musim lalu performanya cukup bagus."

"Kami juga memiliki pemain lokal seperti Nur Hardianto. Kemudian ada Hokky yang bisa ditempatkan di tengah," ujar Zaki.

Melihat komposisi tersebut, tampaknya Persita masih belum membutuhkan jasa Ramon yang sempat menjadi top skor Liga Kamboja bersama Visakha FC.