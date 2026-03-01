Ramon Tanque Menggila, Persib Bandung Tak Mau Berhenti

jpnn.com - Ketajaman lini depan Persib Bandung kembali menjadi sorotan setelah pesta gol tanpa balas ke gawang Madura United pada pekan ke-23 BRI Super League.

Pangeran Biru memberondong gawang tim berjuluk Laskar Sape Kerrab lima gon tanpa balas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (26/2/2026).

Salah satu sosok yang mencuri perhatian dalam pertandingan tersebut ialah Ramon Tanque.

Striker asal Brasil itu kembali menunjukkan naluri golnya dengan memborong dua gol, sekaligus menjadi motor utama serangan Pangeran Biru sepanjang pertandingan.

Ramon mengaku bersyukur bisa kembali berkontribusi lewat gol.

Namun, dia menegaskan pencapaiannya tak lepas dari peran kolektif seluruh tim, mulai dari pemain hingga staf pelatih.

"Pertama-tama, terima kasih kepada Tuhan. Saya senang karena bisa mencetak gol lagi dan membantu tim."

"Terima kasih juga kepada rekan-rekan satu tim atas kepercayaan mereka, serta pelatih dan jajaran staf," ucap Ramon.