Ramon Tanque Panen Gol, Bojan Hodak Tersenyum

jpnn.com, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memuji penampilan striker Ramon Tanque dalam laga melawan Bhayangkara FC kemarin, Minggu (21/12).

Dalam laga yang dimenangkan Persib itu, Ramon mencetak dua gol, sehingga menambah pundi-pundi golnya menjadi tiga di kompetisi Liga 1 2025/26.

Hodak mengaku beruntung memiliki deretan striker tajam. Meski waktu adaptasinya bervariatif, tetapi mereka bisa menunjukkan kualitasnya ketika di atas lapangan.

Sejauh ini, Persib memiliki lima pencetak gol terbanyak. Uilliam Barros (7 gol), Federico Barba, Luciano Guaycochea, Andrew Jung, dan Ramon Tanque, masing-masing 3 gol.

"Lihat, di awal putaran pertama, Barros yang selalu mencetak gol, lalu Jung tapi kemudian dia menderita cedera. Sekarang Ramon mulai mencetak gol dan bagi saya tidak peduli siapa yang menyumbangkan gol, dan yang terpenting kami bisa menang," kata Hodak, Senin (22/12).

Perjalanan Ramon Tanque dalam mencetak gol di Persib Bandung memang tak mudah. Pemain yang pernah berkarier di Liga Kamboja itu baru pecah telur saat melawan Borneo FC di laga tunda pekan ke-4.

Keran golnya pun mulai terbuka. Ramon kembali mencetak gol di kompetisi AFC Champions League Two (ACL 2) kontra Bangkok United.

Setelah itu, Ramon mencetak brace saat Persib mengalahkan Bhayangkara FC.